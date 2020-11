Rio Grande do Sul Chega a 6.686 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A prevalência de idosos entre os desfechos fatais da covid, aliás, é uma das marcas da pandemia. (Foto: EBC)

O mais recente boletim epidemiológico ampliou para 308.647 os testes positivos de coronavírus desde março no Rio Grande do Sul, com 6.686 mortes. A estatística foi engrossada por 2.491 novos casos e 47 óbitos. Incluindo duas pessoas jovens: um homem de 32 anos, de Canoas, e duas mulheres de 34, uma de Lagoa Vermelha e a outra de Tramandaí. No boletim anterior, houve o registro da morte de um idoso de 108 anos, até o momento o homem mais velho a sucumbir à pandemia no Estado.

Em setembro, uma idosa de 107 anos faleceu em Viamão (Região Metropolitana) por causa da covid. Antes dela, a doença havia custado a vida de um porto-alegrense de 105 anos, mesma época em que uma moradora de Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte) também não resistiu à doença, aos 103 anos.

A prevalência de idosos entre os desfechos fatais da covid, aliás, é uma das marcas da pandemia: basta observar que dos 47 mortos informados nesta quinta-feira (26) pelo governo do Rio Grande do Sul, 36 eram idosos (76,6%) – incluindo um ancião com 92 anos, de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Óbitos mais recentes

Confira, a seguir, as perdas humanas relatadas nesta quarta-feira, com um breve detalhamento que inclui município de residência, gênero (feminino ou masculino) e idade:

– Alvorada (homem, 79 anos)

– Arroio do Sal (mulher, 58 anos)

– Cachoeirinha (homem, 69 anos)

– Campo Bom (homem, 73 anos)

– Canoas (homem, 54 anos)

– Canoas (homem, 32 anos)

– Canoas (mulher, 74 anos)

– Canoas (mulher, 75 anos)

– Canoas (mulher, 77 anos)

– Charqueadas (mulher, 64 anos)

– Erechim (mulher, 53 anos)

– Erechim (mulher, 84 anos)

– Estação (mulher, 84 anos)

– Gravataí (mulher, 70 anos)

– Ijuí (mulher, 59 anos)

– Ijuí (homem, 56 anos)

– Ijuí (homem, 65 anos)

– Jaguari (mulher, 83 anos)

– Lagoa Vermelha (homem, 69 anos)

– Lagoa Vermelha (mulher, 34 anos)

– Novo Hamburgo (homem, 92 anos)

– Palmeira das Missões (mulher, 60 anos)

– Paraíso do Sul (mulher, 69 anos)

– Pelotas (mulher, 73 anos)

– Porto Alegre (homem, 95 anos)

– Porto Alegre (homem, 73 anos)

– Porto Alegre (homem, 65 anos)

– Porto Alegre (homem, 76 anos)

– Porto Alegre (mulher, 67 anos)

– Porto Alegre (mulher, 73 anos)

– Porto Alegre (homem, 75 anos)

– Porto Alegre (homem, 66 anos)

– Porto Alegre (mulher, 83 anos)

– Porto Alegre (mulher, 51 anos)

– Porto Alegre (homem, 70 anos)

– Porto Alegre (homem, 61 anos)

– Rio Grande (homem, 86 anos)

– Rosário do Sul (homem, 69 anos)

– Rosário do Sul (mulher, 66 anos)

– Santo Ângelo (mulher, 70 anos)

– São Lourenço do Sul (homem, 76 anos)

– Taquara (homem, 80 anos)

– Tramandaí (mulher, 34 anos)

– Tramandaí (homem, 67 anos)

– Viamão (mulher, 77 anos)

– Viamão (mulher, 54 anos)

– Viamão (homem, 69 anos).

Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou o total de 55.772 casos confirmados de pacientes com coronavírus (covid-19) em Porto Alegre até esta quinta-feira. Entre estes, 47.030 se recuperaram. Também foram registrados 155.715 casos negativos e outros 12.360 estão em análise.

Os serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão agora com 262 casos confirmados de covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 20 casos suspeitos de adultos e quatro infantis.

