Porto Alegre Chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia, em Porto Alegre, abre oficialmente o Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Festejos seguem até dia 20 de setembro no parque Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia, em Porto Alegre, está marcada para esta quarta-feira (07), às 18h, com a presença do prefeito Sebastião Melo. A cerimônia marca a abertura oficial do Acampamento Farroupilha 2022, no ano em que Porto Alegre comemora os seus 250 anos.

Um pouco mais cedo, às 16h30, no Paço Municipal (Praça Montevidéo, 10 – Centro Histórico), a centelha da pira da Pátria será recolhida e conduzida até o palco principal do Acampamento Farroupilha por cerca de 50 cavalarianos e cavalarianas da Lomba do Pinheiro, Morro da Cruz e Belém Novo e convidados pelo Piquete dos 250 anos.

A centelha acenderá a Chama Crioula, dando início aos festejos farroupilhas deste ano. O evento segue até 20 de setembro e é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a GAM3 Parks, concessionária responsável pela gestão do Parque Harmonia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre