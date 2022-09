Porto Alegre Porto Alegre terá 25 novos abrigos de ônibus em setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Estruturas vão receber placas fotovoltaicas em outubro Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 04/7/2022: Na manhã desta segunda-feira (04), o prefeito, Sebastião Melo, vistoriou a instalação de um protótipo de abrigo de ônibus que começou a ser instalado no último sábado (02) no ponto de embarque localizado na Avenida Ipiranga, em frente à sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O equipamento foi implantado pela Concessionária Eletromídia, empresa que será responsável pela gestão e manutenção de 1.507 abrigos pelos próximos 20 anos. A instalação foi concluída no domingo, 03. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A instalação dos novos abrigos de ônibus de Porto Alegre começou nesta semana. Até 2027, a Capital terá 1.507 novas estruturas, resultado de uma parceria com o setor privado, sem ônus para o município. A concessionária Eletromidia, responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos pelos próximos 20 anos, fará a instalação de 25 até o final de setembro e 250 até abril de 2023.

Os primeiros locais a receberem os novos abrigos são a rua Felipe Camarão (na altura do número 706), avenida Independência (próximo ao Colégio Rosário) e na rua Salgado Filho (na altura do número 339). Nos três pontos, a concessionária já iniciou os trabalhos executando as fundações. A instalação deve ser finalizada até sábado, 10.

“Esse é mais um avanço importante dentro do programa Mais Transporte para darmos mais conforto ao usuário do transporte coletivo. Mediante essa parceria com o setor privado, e também com recursos próprios do município, estamos promovendo melhorias significativas para atender melhor quem utiliza o ônibus”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Esses primeiros abrigos instalados são do Tipo A, que possuem quatro assentos e três tomadas USB, piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre as linhas, além de três faces publicitárias. Eles receberão em outubro placas fotovoltaicas para energia solar.

A concessão também prevê 75 abrigos sustentáveis. “É uma mudança importante para a população de Porto Alegre. E para que o benefício se estenda também de maneira tangível para a cidade, estamos antecipando para este ano o nosso compromisso de instalação de abrigos sustentáveis, que seguem em linha com a estratégia da companhia”, explica o diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, José Carlos Angelucci.

Há a previsão de instalação de 100 abrigos com wi-fi gratuito para a população, que começam a ser instalados ainda em 2022.

Concessão

O contrato firmado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias, responsável pela estruturação do projeto, prevê a instalação de dois modelos ao longo dos próximos cinco anos, sendo 57% com medida de 4m x 2m, quatro assentos e três tomadas USB, e 43% de 3m x 2m e três assentos. Todos terão piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre as linhas, além de três faces publicitárias.

Concessionária

A Eletromidia está presente em 100% dos transportes sobre trilhos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, em aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza, tem mais de 27 mil telas em prédios residenciais e comerciais, 98 shoppings em todas as regiões do Brasil e nas ruas, com presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Recife e Campinas.

