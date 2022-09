Grêmio Grêmio antecipa a concentração para o jogo contra o Vasco pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Jogadores agora comandados por Renato intensificam a preparação nos próximos dias Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A primeira mudança com a chegada de Renato Portaluppi no Grêmio já foi feita. O tricolor antecipou a sua concentração para o jogo contra o Vasco (RJ), no domingo (11), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Diferentemente de outros jogos, o elenco ficará imerso no ambiente do confronto desde sexta-feira (09), dois dias antes da partida na Arena.

Nas outras passagens de Renato pelo Grêmio, a medida foi adotada antes de jogos importantes ou em clássicos Gre-Nais. O confronto contra os cariocas vale a terceira posição na Série B, já que a diferença entre as equipes é de dois pontos.

Nesta terça-feira (06), a atividade será no turno da tarde. Na quarta-feira (07), pela manhã. Na quinta-feira (08), após o almoço. Na sexta-feira, a partir das 19h30min, na Zona Norte da Capital, os atletas deverão se apresentar para a concentração.

