Esporte Chelsea volta a se interessar por Neymar e PSG segue considerando vendê-lo

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A novela envolvendo o Paris Saint-Germain, Neymar e Kylian Mbappé não parece ter hora para acabar. Segundo o jornal El País, o PSG ainda considera ativamente a ideia de se desfazer do brasileiro para satisfazer Mbappé e o Chelsea voltou a surgir como possível destino.

A publicação afirma que os Blues foram a única equipe para a qual o camisa 10 considerou se transferir na última janela de transferências, mas o clube inglês, à época, não admitia pagar o salário total do jogador, em torno dos 40 milhões de euros, por ter dúvidas sobre o nível de atuação que Neymar teria.

Com as boas atuações do craque brasileiro na atual temporada, o interesse do Chelsea teria se reavivado e o clube já consideraria a possibilidade de consegui-lo por empréstimo e pagando a totalidade de seu salário.

O PSG ainda não decidiu o que fazer com Neymar, mas o jornal afirma que, apesar de não dizer isso explicitamente à diretoria, Mbappé seguiria considerando que o brasileiro deveria deixar o clube. Al-Khelaïfi, presidente do Paris, também considera que o craque poderia cair de rendimento após a Copa do Mundo e pretende manter Mbappé, mesmo que isso signifique a saída do camisa 10.

Na atual temporada, Neymar tem 12 gols e 9 assistências em apenas 16 partidas com a camisa do PSG. Ele tem sido o jogador mais produtivo da equipe, acima de Messi e Mbappé.

Contrato

A imprensa europeia tem se dedicado nos últimos dias a entender quais os próximos passos dos personagens envolvidos na trama, especialmente após a Copa do Mundo do Catar. O jornal espanhol Marca revelou que a equipe parisiense já dispõe de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para romper os contratos de Neymar e Messi e satisfazer o jovem francês.

De acordo com a publicação do jornal da Espanha, Kylian Mbappé se sente enganado pelo Paris Saint-Germain. O clube parisiense travou com o Real Madrid um longa batalha pelo atacante campeão mundial em 2018. Para seduzi-lo, o PSG deu carta branca ao craque para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora do time.

O Paris Saint-Germain indicou aos representantes de Mbappé que dispunha de 500 milhões de euros para romper os vínculos de Neymar e Messi, caso fosse do interesse do atacante que o brasileiro e o argentino deixassem o clube. Mbappé teria dito que Messi poderia seguir, mas Neymar, por seu pouco profissionalismo, não deveria continuar vinculado ao PSG.

