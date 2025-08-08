Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Chikungunya se espalha na China e autoridades retomam medidas usadas na pandemia

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O vírus é transmitido por mosquitos e causa febre alta, fortes dores musculares e nas articulações, fadiga e erupções cutâneas. (Foto: Pixabay)

O maior surto de chikungunya já registrado na China levou autoridades do país a adotarem medidas rigorosas para tentar conter a transmissão do vírus. Mais de 10 mil pessoas foram infectadas nas últimas semanas, a maioria na cidade de Foshan, na província de Guangdong, no Sul do país.

O vírus é transmitido por mosquitos e causa febre alta, fortes dores musculares e nas articulações, fadiga e erupções cutâneas. Embora não seja transmitido entre pessoas, o avanço dos casos levou o governo chinês a adotar estratégias semelhantes às utilizadas durante a pandemia de covid-19. Entre elas estão a hospitalização obrigatória por no mínimo uma semana, quarentena domiciliar temporária e campanhas de desinfecção em massa.

Autoridades também passaram a aplicar multas de até 10 mil yuans em moradores que mantêm água parada em casa, o que favorece a reprodução de mosquitos. Em alguns casos, o fornecimento de energia foi interrompido como punição. Cidades próximas a Foshan também relataram novos casos.

Especialistas da Organização Mundial da Saúde alertaram que a doença pode se espalhar para outros países, em especial regiões onde há grande circulação de pessoas e presença dos mosquitos transmissores. A OMS observou sinais semelhantes aos de surtos anteriores, incluindo o que infectou quase meio milhão de pessoas duas décadas atrás.

O médico César López-Camacho, do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, classificou o cenário como um surto significativo. Segundo ele, a China nunca havia registrado transmissão local sustentada da doença. A ausência de imunidade prévia entre a população pode ter facilitado a disseminação do vírus.

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a chikungunya já causou mais de 240 mil infecções em 16 países em 2025, incluindo 90 mortes. A maioria dos casos foi registrada na América do Sul.

Embora a chikungunya não se espalhe de pessoa para pessoa e não represente risco de pandemia nos moldes da Covid-19, especialistas dizem que ela pode causar surtos regionais graves, especialmente em locais com pouca imunidade e condições favoráveis à proliferação de mosquitos.

Chuvas intensas e temperaturas elevadas agravaram a situação no sul da China. Para conter a doença, drones estão sendo usados para localizar focos do mosquito e ruas inteiras vêm sendo pulverizadas com desinfetantes.

A OMS defende que autoridades locais façam o sequenciamento genético do vírus para entender se mutações recentes aumentaram a capacidade de adaptação a novas espécies de mosquitos. Isso pode interferir na eficácia de vacinas em desenvolvimento ou já existentes.

Especialistas recomendam que viajantes para áreas com surtos de chikungunya usem roupas compridas, repelente e fiquem em locais com telas de proteção ou ar-condicionado. Pessoas que apresentarem febre e dores articulares ao voltar dessas regiões devem procurar atendimento médico. As informações são do portal de notícias R7.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Cúrcuma, canela e filtros de papel: 5 maneiras de tornar o café mais saudável para aproveitar benefícios
https://www.osul.com.br/chikungunya-se-espalha-na-china-e-autoridades-retomam-medidas-usadas-na-pandemia/ Chikungunya se espalha na China e autoridades retomam medidas usadas na pandemia 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Saúde Cúrcuma, canela e filtros de papel: 5 maneiras de tornar o café mais saudável para aproveitar benefícios

Saúde Gentileza: um remédio invisível com efeito positivo

Saúde Refeição do dia anterior: é saudável reaquecer alimentos? Veja os riscos e benefícios

Saúde “Fuso de sono”: saiba o que é o mau hábito comum que pode detonar sua saúde