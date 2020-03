Notas Mundo Chile anuncia pacote de emergência de US$ 11,7 bilhões

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou nesta quinta-feira (18) um pacote de medidas de emergência de quase US$ 11,7 bilhões que visa salvar empregos e proteger pequenas empresas, além de diminuir o impacto do coronavírus no principal produtor de cobre do mundo. Piñera chamou o surto de “emergência sem precedentes”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário