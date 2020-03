Notas Mundo Plebiscito para nova Constituição do Chile é adiado

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Os partidos políticos do Chile concordaram nesta quinta-feira (19) em adiar para outubro o plebiscito para a nova Constituição do país. A votação deveria ocorrer em 26 de abril, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, o pleito foi remarcado para 25 de outubro. Levantamento da Universidade Johns Hopkins mostra que o Chile tem 238 casos de Covid-19.

