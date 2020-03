Notas Mundo Israel restringe circulação de pessoas

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (19) uma série de restrições à circulação de pessoas no país para combater a crise do novo coronavírus no país. Em pronunciamento, Netanyahu anunciou o plano que obriga os israelenses a permanecerem em casa — a não ser em casos de extrema necessidade.

