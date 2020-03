Notas Mundo Futebol inglês amplia tempo de paralisação

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

As entidades que comandam o futebol inglês ampliaram o período de paralisação do esporte profissional no país até pelo menos o dia 30 de abril. A data inicial prevista para a volta era 4 de abril. A federação inglesa também estendeu o prazo de término previsto da temporada 2019/20 ,de 1º de junho para tempo indeterminado.

