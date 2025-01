Mundo China aceita negociar novo acordo comercial com Trump

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Trump destacou que preferiria não recorrer às tarifas contra o país asiático, mas as classificou como um "instrumento poderoso". Foto: Reprodução Trump destacou que preferiria não recorrer às tarifas contra o país asiático, mas as classificou como um "instrumento poderoso". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China demonstrou abertura para negociar um novo acordo comercial com os Estados Unidos, atendendo a um desejo de Donald Trump, manifestado ao presidente Xi Jinping. Os líderes das duas maiores economias globais discutiram temas como o TikTok, comércio e questões envolvendo Taiwan durante uma conversa telefônica ocorrida antes da posse de Trump, na segunda-feira (20).

Nesta sexta-feira (24), Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, sinalizou positivamente à proposta. “Apesar das diferenças, os dois países compartilham interesses significativos e há espaço para cooperação”, afirmou Mao.

Desde o início de sua gestão, Trump tem defendido a imposição de uma tarifa punitiva de 10% sobre importações chinesas, justificando que o fentanil estaria sendo enviado da China para os EUA por meio do México e Canadá.

No entanto, o presidente não aplicou as tarifas imediatamente após assumir o cargo, apesar de prometer essa medida durante a campanha. Além disso, Trump já ameaçou adotar tarifas contra outros parceiros comerciais, como União Europeia, México e Canadá.

“Tivemos uma conversa boa e amigável. Foi tudo muito positivo”, disse Trump em entrevista à Fox News na noite de quinta-feira (23), ao comentar a ligação com Xi. Questionado sobre a possibilidade de firmar um acordo para equilibrar as práticas comerciais com a China, o presidente respondeu: “Eu consigo fazer isso”.

Trump destacou que preferiria não recorrer às tarifas contra o país asiático, mas as classificou como um “instrumento poderoso”. “Temos uma ferramenta muito forte em relação à China, que são as tarifas. Eles não as querem, e eu preferiria não usá-las, mas é um recurso de grande impacto”, concluiu.

