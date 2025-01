Esporte João Fonseca supera feito de Guga e se torna o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 do ranking da ATP

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Apenas 27 tenistas brasileiros conseguiram entrar para o ranking Foto: Reprodução/Instagram Apenas 27 tenistas brasileiros conseguiram entrar para o ranking. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

João Fonseca entrou na lista dos 100 melhores tenistas do mundo, se tornando o brasileiro mais jovem a entrar no ranking. A atualização foi divulgada depois da eliminação de Aleksandar Kovacevic (102º) no Challenger 125 de Quimper, na quinta-feira (23).

A colocação oficial do brasileiro ainda não foi divulgado. Porém, ele ocupava a 98° posição na lista provisória da ATP, após vencer o Andrey Rublev no Australian Open.

Desde a criação da lista de 1973, apenas 27 esportistas brasileiros ficaram entre os 100 melhores na categoria masculina.

Cássio Mota ocupava o cargo de mais jovem a ter conseguido o feito, seguido por Guga Kuerten. João Fonseca tem 18 anos, 5 meses e 6 dias, enquanto Cássio entrou no top 100 do ranking mundial com 19 anos, 5 meses e 8 dias. Já Guga tinha 19 anos, 11 meses e 16 dias.

