Futebol Neymar ironiza regra da CBF que vai punir jogador que subir na bola: “O futebol está ficando cada vez mais chato”

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Futebol tá ficando cada vez mais chato. Muito nhênhênhê", escreveu Neymar no Instagram. (Foto: Raul Baretta/Santos)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar foi mais um jogador a se posicionar contra a nova regra da CBF, que prometeu punir o jogador que subir em cima da bola durante as partidas do Brasileirão. E o astro do Santos ironizou a medida.

Em um comentário nas redes sociais, o camisa 10 do Peixe foi categórico ao afirmar que o “futebol está ficando cada vez mais chato”.

“Futebol tá ficando cada vez mais chato. Muito nhênhênhê”, escreveu Neymar no Instagram.

Quem também detonou a nova medida foi o ex-jogador Denilson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002.

“’Denilson, por que não tem jogadores como antes? Denilson, por que o futebol mudou tanto da sua época? Denilson, por que os jogadores não têm a mesma personalidade?’ Está aí (a resposta). Mais uma (regra) para tirar a graça do nosso futebol!”, disse nas redes sociais.

Outro jogador a fazer o mesmo foi Memphis Depay, logo após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Vasco, no sábado (5), pelo Brasileirão. Ao atacar o VAR por não expulsar Lucas Piton por um pisão, o holandês detonou a regra da entidade máxima do futebol brasileiro.

“Não sei o que o VAR fez, no primeiro tempo tinha que ter checado, foi uma falta clara para cartão vermelho. Mas ao invés disso, eles preferem criar regras aqui (no Brasil) como não poder subir na bola, do que estamos falando? Se continuarmos assim, quem decide as coisas do futebol, está fazendo as coisas erradas. Quero ser claro sobre isso, o Brasil é um país onde jogamos futebol, você não joga futebol apenas com os pés, também com a cabeça. Eles têm que fazer um trabalho melhor”, disse, em entrevista ao Prime Video. (Com informações da ESPN Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-ironiza-regra-da-cbf-que-vai-punir-jogador-que-subir-na-bola-o-futebol-esta-ficando-cada-vez-mais-chato/

Neymar ironiza regra da CBF que vai punir jogador que subir na bola: “O futebol está ficando cada vez mais chato”

2025-04-06