Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Relatório sobre apostas no jogo Juventude x Vitória aponta para irregularidades. (Foto: Divulgação/E.C.Vitória)

Um cartão amarelo aplicado ao atacante Ênio, do Juventude, durante o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no dia 29, gerou suspeitas de manipulação. O lance ocorreu aos 36 minutos do primeiro tempo, por reclamação, na partida realizada em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As casas de apostas reportaram um volume anormal de apostas relacionadas ao cartão, levando o caso ao conhecimento do Governo Federal e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que iniciaram investigações. As informações foram publicadas pelo site “ge”.

Uma casa apontou que as apostas específicas sobre o atleta receber um cartão amarelo na partida representaram mais de 10% do total apostado no jogo. Normalmente, apostas desse tipo não ultrapassam 1% do total, sendo qualquer valor acima de 3% considerado suspeito. Em uma das operadoras, o valor apostado chegou a 10 mil euros, aproximadamente R$ 64 mil. A Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (Ibia) produziu um relatório, que confirma a suspeita em torno do cartão amarelo recebido por Ênio. Entre os apostadores, foram identificados três atletas, proibidos de realizar apostas em eventos esportivos, reforçando as suspeitas de irregularidades. A CBF já encaminhou relatórios sobre a partida para órgãos competentes, incluindo o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o Ministério Público, pedindo uma investigação aprofundada sobre o caso. O Juventude afastou Ênio da partida deste sábado (5), contra o Botafogo, alegando uma oferta recebida pelo jogador de um clube do exterior. Ênio se destacou no Juventude desde sua chegada no início do ano, após uma boa temporada pelo Amazonas na Série B. O clube gaúcho adquiriu 50% de seus direitos econômicos. Recentemente, o Grêmio manifestou interesse no atacante, com uma proposta de R$ 3 milhões, que foi recusada.

CBF e governo investigam suspeita de manipulação no Brasileirão

2025-04-06