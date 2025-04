Fórmula 1 GP do Japão de Fórmula 1: Verstappen vence e cola em Norris no Mundial; brasileiro Bortoleto é 19º

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quatro vezes vencedor em Suzuka, holandês está a um ponto do rival britânico no campeonato de pilotos da F1 2025. (Foto: Andy Hone/LAT Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líder de ponta a ponta, Max Verstappen conduziu tranquilo rumo à sua primeira vitória de 2025, no GP do Japão. Na prova na madrugada desse domingo (6), o tetracampeão da RBR gerenciou uma pequena mas suficiente vantagem de 1s4 sobre Lando Norris e, agora, está a um ponto do rival da McLaren no campeonato. Oscar Piastri completa o pódio duplo da equipe britânica, em terceiro lugar.

Impulsionado por uma pole position que quebrou jejum de 280 dias, Verstappen chegou a quatro vitórias seguidas no Circuito de Suzuka. Com isso, iguala Lewis Hamilton como o maior vencedor em atividade na pista, que tem Michael Schumacher e suas seis conquistas no topo do ranking. O holandês não chegava em primeiro desde o GP do Catar de dezembro do ano passado.

Bortoleto, que largou em 17º lugar, chegou a ganhar posições com os pit stops de Lance Stroll e Jack Doohan; o brasileiro também adotou os compostos médios na volta 32. Porém, seguiu cerca de 1s mais lento que os líderes e não conseguiu avançar no decorrer da corrida – mesmo fechando voltas melhores que as de Nico Hulkenberg, que fez a estratégia inversa, largou e chegou em 16º.

Destaque para Isack Hadjar: o calouro da RB, que deu as boas vindas a Lawson na equipe neste fim de semana, chegou em oitavo lugar após perder uma posição para Lewis Hamilton, conquistando os primeiros pontos da carreira. A equipe sobe para oitavo no Mundial, com sete tentos.

A RBR não teve a mesma sorte que Max em relação ao campeonato de construtores: pontuando apenas com o tetracampeão, segue em terceiro lugar atrás da Mercedes e vê a McLaren ampliar a liderança em mais 33 pontos. O time promoveu a estreia de Yuki Tsunoda na vaga que era de Liam Lawson; mas a estreia do japonês em casa não vingou e ele chegou em 12º, após largar em 15º.

A F1 retorna já na próxima semana, em 13 de abril, com o GP do Bahrein. A etapa no Circuito de Sakhir é válida como a quarta da temporada.

Corrida

Max conseguiu manter a dianteira apesar da aproximação de Norris, que por sua vez, seguiu com a vice-liderança à frente de Piastri. No top 10, não houve nenhuma mudança de posição. Logo atrás, porém, Fernando Alonso se aproximou da zona de pontuação ao passar Pierre Gasly. No fundo do grid, Bortoleto, que começou a corrida com pneus duros, perdeu três posições e foi de 17º ao último lugar.

Entre as voltas 10 e 20, Norris conseguiu descontar 0s6 dos 2s de desvantagem que tinha para Verstappen. No entanto, seguiu a prova inteira atrás do tetracampeão da RBR, mesmo após a rodada única de pit stops inaugurada por George Russell na volta 20.

O pit stop do piloto da Mercedes foi sucedido no giro seguinte por Piastri; no 22º vieram Verstappen, Norris e Leclerc. Os dois primeiros saíram juntos da troca de pneus, substituindo os compostos médios pelos duros.

Lando, que deixou a garagem da McLaren segundos depois de Verstappen , não quis reduzir e avançou na parte de fora do trecho: sem espaço, ele acabou passando pela grama para evitar contato. O britânico se queixou pelo rádio da equipe, assim como Max, que se defendeu. O lance chegou a ser analisado pelos comissários, mas descartado.

As posições se reestabeleceram na volta 32 e seguiram assim, embora Piastri tenha ensaiado uma aproximação de Norris entre as voltas 40 e 47. Lando também chegou perto de Max nas últimas voltas, mas a distância entre eles voltou a crescer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1

https://www.osul.com.br/gp-do-japao-de-formula-1-verstappen-vence-e-cola-em-norris-no-mundial-brasileiro-bortoleto-e-19o/

GP do Japão de Fórmula 1: Verstappen vence e cola em Norris no Mundial; brasileiro Bortoleto é 19º

2025-04-06