Liam Lawson e Bortoleto bateram na 47ª volta ficando de fora da corrida. A roda do carro do brasileiro quebrou antes do impacto. Na mesma volta, Antonelli foi para a quinta posição e terminou a prova em quarto; mas foi punido com 5 segundos, ficando atrás de Alexander Albon na classificação.

O Circuito Albert Park foi o palco da quinta vitória do britânico Lando Norris e do marcante início de temporada do novato Antonelli

A segunda prova da temporada será no próximo fim de semana, quando acontece o GP da China, em Xangai. Treino classificatório e corrida também ocorrem durante a madrugada, ambos programados para às 4h no horário de Brasília. (Estadão Conteúdo)