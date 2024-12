Fórmula 1 Fórmula 1: Lando Norris vence o GP de Abu Dhabi

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

A vitória desse domingo confirmou o vice-campeonato de Norris. (Foto: Getty Images)

Uma espera de 26 anos terminou para a McLaren. Lando Norris, piloto da equipe britânica, venceu o GP de Abu Dhabi nesse domingo (8), marcando uma vitória histórica que não só garantiu o vice-campeonato para ele, mas também conduziu a McLaren ao nono Mundial de construtores.

Com essa conquista, a McLaren afastou a concorrência de equipes como a Ferrari, que, mesmo com uma excelente performance de Charles Leclerc — que foi de 18º para 3º durante a prova —, teve que se contentar com o segundo lugar no campeonato de equipes. O desempenho de Norris foi fundamental para garantir o título de construtores, superando o esforço do piloto espanhol Carlos Sainz, que ficou com a segunda posição na corrida.

O último título de construtores conquistado pela McLaren foi em 1998, quando Mika Häkkinen se sagrou campeão mundial de pilotos. Esse título marcou o início da era de ouro da McLaren, mas a equipe teve dificuldade para repetir o feito nos anos seguintes.

Em 2007, a McLaren chegou muito perto de conquistar outro campeonato de construtores, mas a escuderia foi desclassificada após um escândalo de espionagem, o famoso “Espionagegate”, no qual Fernando Alonso revelou que a equipe havia obtido informações confidenciais sobre a Ferrari. Desde então, a McLaren não conseguiu mais almejar o título até este ano, empatando agora com a Williams como a terceira maior vencedora da Fórmula 1 em termos de campeonatos de construtores.

O GP de Abu Dhabi, realizado no Circuito de Yas Marina, teve um começo turbulento para a McLaren, com Oscar Piastri se envolvendo em uma colisão com Max Verstappen. Mesmo com Piastri fora da disputa pelos pontos, Norris seguiu firme na disputa e manteve uma distância de 2 segundos de Sainz, que vislumbrava reduzir a diferença e, assim, tomar a posição de vice-campeão. No final, Norris conseguiu se manter à frente, garantindo sua quarta vitória na Fórmula 1, e assegurando o título de construtores para a McLaren.

A corrida também teve um momento marcante com a última ultrapassagem de Lewis Hamilton, que, a poucos metros da linha de chegada, superou seu companheiro de equipe, George Russell, para terminar na 12ª posição. Essa corrida marcou a despedida de Hamilton da Mercedes após 12 temporadas de parceria, já que em 2025 ele se transferirá para a Ferrari.

A prova também foi o ponto final para diversos pilotos que deixarão suas equipes, como Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas e Franco Colapinto, que seguem para novos desafios ou se despedem da Fórmula 1. Sainz e Hülkenberg irão para a Williams e a Sauber, enquanto os outros se afastam da categoria.

A Fórmula 1 retornará em 2025, com o início da temporada em 16 de março, marcada por seu 75º aniversário. A temporada contará com 24 etapas e trará grandes novidades, incluindo a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto na categoria e a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari.

