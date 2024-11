Fórmula 1 Fórmula 1: mesmo fora do pódio, Max Verstappen conquista o tetracampeonato no GP de Las Vegas

O holandês da RBR garantiu seu título com duas etapas de antecedência. (Foto: Getty Images)

A dominante vitória de George Russell e a dobradinha da Mercedes com o segundo lugar de Lewis Hamilton no GP de Las Vegas (EUA), na madrugada desse domingo (24), foram eclipsadas pela grande estrela do fim de semana – Max Verstappen, o mais novo tetracampeão da Fórmula 1. Quinto colocado na corrida, o holandês da RBR garantiu seu título com duas etapas de antecedência. Carlos Sainz completou o pódio da prova, em terceiro lugar.

Max cruzou a linha de chegada na mesma posição em que largou: quinto lugar. Entretanto, chegou a ocupar a vice-liderança e também o terceiro lugar, na metade final da disputa, até ser superado pelas Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc. Aumentando sua vantagem na tabela em um ponto, ele contou com a prova morna do rival Lando Norris, que não conseguiu ir além do sexto lugar.

Agora o quarto maior campeão da história da F1, o holandês igualou Sebastian Vettel, até então a maior estrela na história da RBR e dono dos primeiros quatro títulos da equipe austríaca. O mais novo tetracampeão também coloca seu nome ao lado de Alain Prost, igualando o ex-piloto francês.

A McLaren ainda pode ser campeã de construtores pela primeira vez em 26 anos: o time segue líder do Mundial de equipes, com 608 pontos: são 24 pontos a mais que a vice-líder Ferrari. A diferença para a terceira colocada RBR subiu de 49 para 53 pontos.

Hamilton voltou ao pódio após sete corridas de jejum, desde seu triunfo na Bélgica em julho. Ele e Russell, que faturou sua segunda vitória de 2024 e a terceira da carreira, conquistaram juntos a 60ª dobradinha da história da Mercedes.

Resultado

* George Russell (Mercedes)

* Lewis Hamilton (Mercedes)

* Carlos Sainz (Ferrari)

* Charles Leclerc (Ferrari)

* Max Verstappen (RBR)

* Lando Norris (McLaren)

* Oscar Piastri (McLaren)

* Nico Hulkenberg (Haas)

* Yuki Tsunoda (RB)

* Sergio Pérez (RBR)

* Fernando Alonso (Aston Martin)

* Kevin Magnussen (Haas)

* Guanyu Zhou (Sauber)

* Franco Colapinto (Williams)

* Lance Stroll (Aston Martin)

* Liam Lawson (RB)

* Esteban Ocon (Alpine)

* Valtteri Bottas (Sauber)

* Alexander Albon (Williams) – abandonou

* Pierre Gasly (Alpine) – abandonou.

A F1 retorna já na próxima semana, em 1º de dezembro, com o GP do Catar. A corrida é válida como a 23ª e penúltima desta temporada.

