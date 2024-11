Esporte O holandês Max Verstappen tem grandes chances de celebrar seu quarto título seguido na Fórmula 1 no GP de Las Vegas neste fim de semana

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Max Verstappen pode ser campeão de 2024 já em Las Vegas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Max Verstappen mantém os pés no chão diante da possibilidade de comemorar o quarto título da carreira na Fórmula 1 já neste fim de semana em Las Vegas. O titular da Red Bull reconheceu que a vitória no GP de São Paulo o colocou em uma “boa posição”, mas frisou que os problemas de ritmo do time dos energéticos permanecem.

O neerlandês desembarca no estado de Nevada com 62 pontos de vantagem para Lando Norris na classificação do Mundial de Pilotos e, assim, pode assegurar o título de 2024 já neste fim de semana. Tudo que o #1 precisa fazer é impedir que o rival da McLaren marque mais de três pontos mais do que ele.

Apesar da matemática a favor, Verstappen não está totalmente convencido. A vitória impressionante em Interlagos foi conquistada sob chuva e, por isso, o rubro-taurino alerta que os problemas do carro permanecem.

“No momento, é difícil dizer, pois se olharmos para as últimas corridas, no seco, claro, não tínhamos ritmo”, disse Verstappen. “Não é porque vencemos na chuva no Brasil que, de repente, está tudo resolvido e tudo parece ótimo”, seguiu.

“Isso, claro, me deu uma boa posição no campeonato, mas também tenho de ser realista de que nós ainda não somos os mais rápidos”, assumiu.

Max avaliou que ainda é preciso entender como será o desempenho em Las Vegas para poder fazer as contas relativas ao título.

“Espero que possamos ser competitivos aqui. Ainda é muito incerto com as temperaturas da pista como no ano passado, muito frio e o que isso vai fazer com o comportamento dos pneus”, apontou. “Precisamos entender mais uma vez nos treinos”, encerrou.

Perigo e diversão em Las Vegas

Em 2023, o GP de Las Vegas protagonizou cenas perigosas para a Fórmula 1. Mesmo com uma paisagem marcada pela gigante Esfera de led e com zebras marcadas com os símbolos dos naipes de cartas, o que chamou a atenção foi uma tampa de bueiro solta que causou danos ao carro de Carlos Sainz, da Ferrari, e que poderia ter levado o piloto a problemas mais graves. O espanhol ficou alguns segundos sem sentir as pernas após o ocorrido. Para este ano, a organização diz ter revisado seus protocolos e afirma que fará repetidas verificações nas condições da pista ao longo do fim de semana.

Max Verstappen foi um dos mais críticos à toda pompa com a qual os pilotos foram tratados pela organização durante o GP passado. O holandês chamou de “palhaçada” uma apresentação feita sobre contêineres. “Estamos ali em pé, como se fôssemos um palhaço. É 99% show e só 1% evento esportivo”, afirmou. Quem também alertou para problemas foi Lewis Hamilton. “Não podemos ser um circo que aparece cheio de glamour e afeta as pessoas negativamente”, disse o britânico.

Verstappen, porém, depois da bandeirada final em 2023 fez elogios à corrida. Ele disse que foi “definitivamente divertida”. No último ano, o holandês chegou a Las Vegas com o tricampeonato já conquistado. Em 2024, a situação é diferente. Ele está na liderança, com 393 pontos, enquanto o seu principal concorrente, Lando Norris, da McLaren, aparece com 331. Para ser campeão mundial neste fim de semana, o piloto da Red Bull pode se dar ao luxo de somar até dois pontos a menos que o concorrente.

Um componente importante deste fim de semana é a temperatura. Nos dias de treinos, quinta e sexta-feira, os termômetros podem chegar a apenas um dígito. No dia da prova, no sábado (madrugada de domingo no Brasil), a previsão é de 16ºC. Essa condição atrapalha comumente o aquecimento de pneus e a aderência na pista, prejudicando a dirigibilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/o-holandes-max-verstappen-tem-grandes-chances-de-celebrar-seu-quarto-titulo-seguido-na-formula-1-no-gp-de-las-vegas-neste-fim-de-semana/

O holandês Max Verstappen tem grandes chances de celebrar seu quarto título seguido na Fórmula 1 no GP de Las Vegas neste fim de semana

2024-11-22