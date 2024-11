Fórmula 1 Hamilton se emociona com homenagem a Ayrton Senna em Interlagos: “Parece um sonho”

Lewis Hamilton levou o público à loucura dirigindo a McLaren de Ayrton Senna em homenagem ao ídolo nesse domingo (3), em Interlagos. (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton levou o público à loucura dirigindo a McLaren de Ayrton Senna em homenagem ao ídolo nesse domingo (3), em Interlagos. Fã declarado do brasileiro, o britânico também se emocionou com a homenagem, e escreveu um texto nas redes sociais para falar desse momento marcante em sua carreira.

A homenagem a Senna aconteceu no GP de São Paulo, logo depois da etapa de classificação. Hamilton deu algumas voltas em Interlagos com a icônica McLaren MP4/5B, máquina com a qual Senna conquistou o bicampeonato mundial, em 1990. A pilotagem aconteceu com muita cautela devido à chuva que persistia desde sábado.

“Isso significa tanto para mim. O meu fim de semana não tem sido dos melhores, mas o Brasil sempre será o lugar onde meus sonhos se realizam. Eu sou muito grato por esse país, pelo seu povo e seu amor”, escreveu Hamilton.

“Eu ganhei o meu primeiro campeonato aqui, eu tive minha melhor corrida aqui; e agora poder estar aqui, sendo cidadão honorário, guiando o carro do meu herói, é quase demais para compreender. Parece um sonho. É uma honra enorme e um momento que será para sempre um marco na minha vida. Obrigado Senna, Obrigado Brasil”, completou o piloto, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1.

“Eu espero que Senna possa estar orgulhoso (neste momento). Esta é a maior honra da minha carreira. Eu não consigo acreditar que tive a chance de fazer isso. Fazer isso aqui na frente de todo esses fãs, que vieram aqui hoje tão cedo depois daquela forte chuva de ontem. É um dia muito especial. Sou muito grato por esta oportunidade”, afirmou Hamilton. As informações são do portal de notícias Terra.

