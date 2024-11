Fórmula 1 Fórmula 1: com bandeira do Brasil, Hamilton pilota McLaren de Ayrton Senna em Interlagos

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, desfilou pelo autódromo de Interlagos, em São Paulo, com o icônico carro de Ayrton Senna. (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, desfilou pelo autódromo de Interlagos, em São Paulo, com o icônico carro de Ayrton Senna, na manhã desse domingo (3), antes do GP da Fórmula 1. O inglês esteve à frente da McLaren MP4/5B, pilotado por Senna em 1990, ano em que o brasileiro conquistou seu segundo título mundial da categoria. Hamilton, inclusive, repetiu o gesto do astro ao segurar uma bandeira do Brasil com uma das mãos.

Durante todo o percurso, Hamilton foi ovacionado pelo público no autódromo de Interlagos. “É muito emocionante essa situação, eu estava revisitando minha infância assistindo a Ayrton, vendo ele pilotar, vencendo corridas. Não posso acreditar que estou tendo essa oportunidade, ele é o maior de todos. Fazer isso em frente a essa torcida, ficaram debaixo de chuva o dia inteiro. É um dia muito especial para mim”, disse o piloto à “Bandeirantes”.

Por fim, Hamilton parou carro na linha de chegada e recebeu agradecimentos de Viviane Senna, irmã de Ayrton, que estava com a réplica de um capacete de Senna. Depois de descer do carro, Hamilton ajoelhou diante da icônica McLaren e colocou às costas a bandeira brasileira e foi muito aplaudido pelo público.

“Eu e minha família somos muito gratos ao carinho que recebemos aqui. Amo muito o Brasil e o povo brasileiro. Essa foi a melhor pilotagem de todo o fim de semana. Obrigado a todos por este momento! Eu pilotaria hoje com esse carro se eu pudesse”, disse Hamilton, que ainda agradeceu os fãs com palavras em português.

A ação faz parte de uma homenagem aos 30 anos da morte de Ayrton Senna. Em 1994, no dia 1° de maio, o piloto brasileiro morreu após bater contra um muro de proteção, no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. As informações são da ESPN.

