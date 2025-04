Porto Alegre Publicado edital para obras no corredor humanitário em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

O corredor humanitário foi uma resposta rápida e decisiva no momento mais crítico de Porto Alegre Foto: Divulgação/PMPA O trecho tem 400 metros de extensão, ligando a avenida Castelo Branco à Elevada da Conceição, próximo à Rodoviária. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Nesta segunda-feira (07), foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre edital de concorrência eletrônica para a contratação de empresa para realizar as obras de requalificação do corredor humanitário.

O prazo para a execução do contrato é de sete meses, a contar da data da ordem de início. O trecho tem 400 metros de extensão, ligando a avenida Castelo Branco à Elevada da Conceição, próximo à Rodoviária.

A empresa selecionada fará serviços de pavimentação, readequação de meio-fio e calçadas, proteção e contenção dos taludes, além de drenagem da via. O valor está estimado em R$ 1,4 milhão. O trabalho será coordenado pela Smoi (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura). A sessão pública será dia 25 de abril, às 10h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

“O corredor humanitário foi uma resposta rápida e decisiva no momento mais crítico da nossa história recente. Agora, com essa obra, vamos transformar uma solução emergencial em uma estrutura permanente, qualificada e segura para a população. Porto Alegre não esquecerá o que passou, mas seguirá em frente, com trabalho, planejamento e o compromisso de construir uma cidade mais forte e resiliente”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Durante a enchente de maio de 2024, muitos dos principais acessos à cidade ficaram comprometidos ou inacessíveis – como a entrada à Capital pela área Central, incluindo Túnel da Conceição, avenida Castelo Branco e a BR-290 (Freeway).

“O corredor humanitário foi fundamental para a assistência da cidade durante o maior evento climático da sua história. Nós iremos mantê-lo e fazer as melhorias para trazer mais segurança aos cidadãos”, completa o secretário da Smoi, André Flores.

Histórico

Em 8 de maio do ano passado, quando a cidade já sofria com o desabastecimento de suprimentos e de serviços essenciais, a prefeitura decidiu construir o corredor humanitário. A primeira pista foi liberada em pouco mais de 24h. Entretanto, caminhões de grande porte ainda não conseguiam chegar a Porto Alegre pelo acesso alternativo.

Na sexta-feira, dia 10 de maio, às 8h30min, a passarela de pedestres da Estação Rodoviária, na rua da Conceição, foi removida para permitir a entrada de caminhões de grande porte.

À época, mais de 100 profissionais e 65 máquinas foram mobilizadas na retirada da passarela. A partir dali, foi possível agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, como oxigênio, limpeza urbana, água, alimentos e equipamentos de emergência.

Outros dois corredores humanitários foram construídos na cidade: na avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway, e nas imediações da Estação Rodoviária, permitindo acesso de saída da Capital via Castelo Branco.

