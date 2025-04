Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre inscrições para 5 mil vagas do programa Universitário do Amanhã

7 de abril de 2025

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao Ensino Superior e fomentar a inclusão social e educacional no Estado Foto: ABr (Foto: ABr) Foto: ABr

O governo do Estado, por meio da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), abriu, nesta segunda-feira (07), as inscrições para o programa Universitário do Amanhã, que ofertará 5 mil vagas gratuitas em cursos preparatórios a distância para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao Ensino Superior e fomentar a inclusão social e educacional no Estado.

As inscrições devem ser realizadas por meio desta plataforma a partir desta segunda-feira. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2025, ou que tenham concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. Inscritos no CadÚnico têm prioridade no preenchimento das vagas.

“O programa possibilitará que os estudantes em situação de vulnerabilidade social tenham real oportunidade de se qualificarem e, assim, ingressarem em uma universidade. É uma chance de mudar de vida e de contribuir com uma transformação na família e na comunidade em que o estudante reside”, destaca o secretário em exercício da Sedes, Gustavo Saldanha.

Com um investimento de R$ 2,2 milhões, o programa – que será realizado em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) – ofertará aos alunos, além das aulas, um kit de materiais de estudo com mochila personalizada, caderno, apostila, canetas, borracha, marca-texto, apontador, régua e lápis. Os estudantes também terão acesso ilimitado à plataforma até a data do Enem. As inscrições permanecerão abertas até as 5 mil vagas serem preenchidas.

2025-04-07