Acontece Fecomércio-RS Debate traz especialistas para discutir a Reforma Tributária

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Evento acontecerá no dia 22 com convidados do Sescon-RS, Receita Estadual e Federal Foto: Duda Leal Foto: Duda Leal

Na segunda edição do ano, que acontecerá no dia 22 de abril, o Fecomércio-RS Debate vai trazer o tema “Reforma Tributária – transição na prática”. O evento contará com a participação do ex-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), Flávio Ribeiro; do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves; e do auditor-fiscal da Receita Federal Marcos Flores. Os convidados vão dialogar sobre o processo de implantação do novo regime tributário, os resultados e efeitos práticos a curto e longo prazo.

Periodicamente, o Debate promove o diálogo sobre aspectos importantes à economia gaúcha entre especialistas e empresários. A palestra acontece na sede da Fecomércio, localizada na rua Fecomércio, 101, a partir das 11h30.

Os ingressos estão disponíveis em www.sympla.com.br/evento/fecomercio-debate-reforma-tributaria/2870180. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail eventos@fecomercio-rs.org.br.

https://www.osul.com.br/fecomercio-debate-especialistas-reforma-tributaria/

2025-04-07