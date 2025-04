Acontece John Deere promove o maior evento de lançamentos da sua história

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Horácio Meza (E) e Antonio Carrere apresentaram novos equipamentos da empresa no John Deere Space Foto: Gustavo Gomes/Especial/Rede Pampa

A John Deere, empresa global de tecnologia que fornece software e equipamentos para os setores agrícola, de construção e florestal, apresentou a maior gama de lançamentos da história da companhia no John Deere Space, um evento que combinou tecnologia, inovação e sustentabilidade em Campinas (SP).

Em 40 mil metros quadrados, foram expostos mais de 15 novos produtos,

desenvolvidos para todas as etapas do ciclo produtivo, desde o preparo do solo, passando pelo plantio, até a colheita, além de tecnologias, peças e soluções que proporcionam uma operação mais rentável, sustentável e produtiva. Os setores da construção e silvicultura também contaram com novidades no evento.

“O John Deere Space reforça o compromisso da empresa em apresentar o que há de mais inovador ao mercado brasileiro. A companhia caminha lado a lado com os produtores na missão de atender à demanda mundial por alimentos, combustíveis, fibras e infraestrutura”, afirmou o vice-presidente de Vendas e Marketing da John Deere para a América Latina, Antonio Carrere.

Agricultura

Os novos equipamentos, entre eles tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras, e tecnologias atendem à realidade da agricultura tropical, considerando todas as variáveis: solo, clima, práticas agrícolas, logística e níveis de conectividade.

“Ao entender individualmente a necessidade de cada cultura e de cada produtor rural, é possível desenvolver as melhores tecnologias e inovações para otimizar a produção e solucionar as dificuldades que ainda existem no campo”, ressaltou Carrere.

Também foi destacada no evento a solução de conectividade via

satélite JDLink™ Boost, as tecnologias de controle de tráfego para cana-de-açúcar e os pacotes de atualização do Precision Upgrades, entre outras inovações.

Expointer

O diretor de Vendas da John Deere Brasil, Horácio Meza, afirmou que a empresa irá focar em tratores da série E para o mercado gaúcho na Expointer deste ano, que ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio.

“Na Região Sul ou no Paraná, que a gente vê o perfil do cliente também, as plantadeiras 1.200, os tratores 5N cabinado, o 3036, ou seja, tudo que é para agricultores menores, a gente vai estar focando um pouco mais para o ponto do perfil dos clientes. A indústria de tratores, ela está em uma tendência positiva. Mais ou menos, mais da metade, 55% são os tratores pequenos, abaixo de 100 cavalos”, explicou Meza.

