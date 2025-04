Acontece Fonoaudiologia da Ulbra atende pacientes com problemas na voz

Oportunidades para profissionais, crianças, adultos, idosos e pessoas trans Foto: Ulbra/Divulgação Foto: Ulbra/Divulgação

Sua voz não representa sua imagem física? Você fica rouco quando precisa usar a voz por longos períodos? Sente dificuldades para trabalhar por causa da voz? O Centro Multiprofissional Ulbra Canoas está oferecendo novas oportunidades de atendimentos profissionais da voz para crianças, adultos e idosos e também pacientes trans. Os tratamentos são conduzidos mediante uma contrapartida financeira da família. Com um valor por sessão, o planejamento terapêutico é definido após a avaliação inicial, realizada por especialistas e acadêmicos do curso de Fonoaudiologia.

“Na clínica-escola do campus Canoas temos condições de acolher mais pessoas. E a Ulbra avança em uma resposta para demanda social voltada aos profissionais da voz e questões clínicas de conforto na emissão vocal de pacientes trans”, explica Ivon Gretel Winkler Maisonnave, fonoaudióloga, especialista em voz e professora da Ulbra Canoas. Segundo ela, a Ulbra, por meio dos estudantes de Fonoaudiologia, está verificando várias lacunas na sociedade que precisam de atendimento especializado para a voz. “Estamos abrindo novas oportunidades de atendimentos. É só agendar que acolheremos”, diz Ivon.

Sua voz não lhe representa? Este questionamento, que dá nome ao projeto, atende todos os públicos, garante Ivon.

“Situações ao longo do envelhecimento, onde há emissão da voz já sofrendo os efeitos da menopausa ou andropausa, por exemplo. Não há necessidade de envelhecer a voz conforme a idade cronológica”, observa a fonoaudióloga. “Podemos possibilitar recursos de fortalecimento muscular, conforto fonatório para que o indivíduo consiga emitir uma voz que o represente”, relata a especialista em voz.

Estrutura fonadora

Da mesma maneira, ocorre com o paciente trans, seja por demandas clínicas ou de trabalho. Ele busca uma voz mais confortável dentro da capacidade de emissão vocal, para que essa estrutura fonadora permita e lhe possibilite conforto social de ser identificado conforme a sua escolha de gênero, observa a docente. “É um trabalho desafiador, mas estamos abrindo portas para acolher”, enfatiza.

Vendedores, docentes, cantores, artistas, locutores, crianças, adultos e pessoas idosas também podem ser atendidos. E, ainda, terapia de voz encaminhada pelo médico otorrinolaringologista. “Para este serviço de voz, estamos ampliando e reaquecendo contatos com médicos otorrinolaringologistas, escolas de teatro, pastores de igrejas e outros profissionais”, diz a especialista.

A rouquidão por mais de 15 dias deve ser avaliada por um médico. As pessoas não devem realizar exercícios e técnicas obtidas pela internet, as alterações da voz são um alerta para a boa saúde e diversas doenças podem ser tratadas e prevenidas quando a voz mostra alterações.

SAIBA MAIS

• Informações e agendamento: WhatsApp (51) 98479-0280

• Centro Multiprofissional Ulbra Canoas – Av. Farroupilha, 8001, bairro São José, Canoas

• Time de atendimento com supervisão e acompanhamento de profissional fonoaudiólogo especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFª).

