Acontece Churrascaria mais antiga do Brasil, Santo Antônio completa 90 anos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O tradicional espaço gastronômico também lançará uma linha de pratos congelados Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reconhecido como a primeira churrascaria do Brasil, o restaurante Santo Antônio, localizado em Porto Alegre, celebra em 2025 seus 90 anos de história. Para marcar a data, será realizado um grande evento no próximo dia 26 de maio, reunindo clientes, parceiros e amigos que fizeram — e ainda fazem — parte dessa trajetória. O tradicional espaço gastronômico, especializado na culinária em torno da carne, também lançará uma linha de pratos congelados, souvenirs e um livro comemorativo.

Fundado em 1935 pelo casal de imigrantes italianos Antonio e Conchetta Aita, naturais de Maratea e Sapri, respectivamente, o restaurante nasceu de forma despretensiosa na rua Dr. Timóteo, no bairro Floresta, onde permanece até hoje. O negócio começou com a venda de marmitas e viandas para os trabalhadores da região, evoluindo para uma cantina italiana que, anos mais tarde, se transformaria na primeira churrascaria do país.

A transição aconteceu após um convite para assar carnes durante a comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, evento organizado pelo então governador Flores da Cunha. O sucesso da ocasião marcou oficialmente o início da tradição do assado da casa.

Ao longo de nove décadas, o Restaurante Santo Antônio atravessou momentos marcantes da história do Brasil — como a Segunda Guerra Mundial, mudanças de governo e econômicas, alterações de moeda, enchentes e crises sanitárias — sempre preservando sua essência e qualidade.

Com um cardápio que une tradição e excelência, o Santo Antônio é conhecido por pratos emblemáticos, como os filés à Parmegiana, do Caetano, 80 Anni e Cinquentenário, além do Entrecot Freio de Ouro e do Assado de Tiras. Seus renomados filés e cortes especiais já conquistaram figuras ilustres que passaram por Porto Alegre, incluindo Chico Anysio, Tony Ramos, Tarcísio Meira, Glória Menezes, a banda internacional Red Hot Chili Peppers, além de políticos e jogadores de futebol.

Em busca de novas formas de expansão e fortalecimento da marca, o Santo Antônio lançará, em abril, sua primeira linha de pratos congelados. A ideia surgiu durante períodos de crise, como a pandemia de Covid-19 e as enchentes que atingiram Porto Alegre, quando o restaurante precisou se reinventar para continuar atendendo seu público.

“Já pensávamos em expandir, mas não víamos viabilidade em abrir novas unidades do mesmo porte do restaurante. Por isso, decidimos explorar a marca por meio da linha de congelados”, explica Jorge Aita, sócio-proprietário e representante da terceira geração da família à frente do negócio.

Outra novidade para este ano comemorativo é o lançamento de um livro especial, que reunirá memórias afetivas, histórias curiosas e depoimentos de clientes e fornecedores — com destaque para os relatos dos últimos 10 anos. A publicação trará também registros dos desafios enfrentados durante a pandemia e da transição entre gerações da família Aita na gestão da casa.

Para reforçar ainda mais sua identidade, o restaurante lançará uma linha de souvenirs, incluindo camisetas, copos, facas, aventais e outros produtos. O objetivo é reforçar o título de primeira churrascaria do Brasil e valorizar o tricampeonato de melhor filé da cidade e o reconhecimento de Jorge Aita como melhor assador de Porto Alegre por dois anos consecutivos, pelo Prêmio Revista Sabores do Sul.

Atualmente, o Santo Antônio é comandado por Jorge Aita e Elaine Congetta Aita (sócia aposentada), da terceira geração da família. A quarta geração, representada por Rafael e Fabrício Aita, já atua à frente de diferentes áreas estratégicas do negócio, dando continuidade ao legado com um olhar voltado para o futuro. Entre os planos está o desenvolvimento de uma operação mais compacta, voltada para praças de alimentação em shoppings e ruas comerciais, com cardápio executivo adaptado à rotina urbana.

Ao completar 90 anos, o restaurante Santo Antônio celebra não apenas sua longevidade, mas também sua capacidade de se reinventar sem perder suas raízes, preservando o sabor, a hospitalidade e o espírito familiar que o tornaram um verdadeiro ícone da gastronomia nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/churrascaria-antiga-brasil-completa-90-anos/

Churrascaria mais antiga do Brasil, Santo Antônio completa 90 anos em Porto Alegre

2025-04-08