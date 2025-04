Acontece Sulpetro lança curso de marketing para gestores de postos de combustíveis

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

O visa o ensino de estratégias de marketing no setor do varejo de combustíveis Foto: Sulpetro/Divulgação Foto: Sulpetro/Divulgação

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Estado do Rio Grande do Sul (Sulpetro) apresenta o curso ‘A Revolução do Marketing nos Postos: Tecnologia, Estratégias e Tendências’, voltado para gestores de postos de combustíveis. A proposta é oferecer uma imersão estratégica em marketing, com foco na melhoria da experiência do cliente, no fortalecimento da presença digital e na maximização dos resultados do negócio.

O conteúdo abrange desde a criação de campanhas e produção de conteúdo até a gestão de tráfego pago, sempre adaptado às particularidades do setor e ao perfil do consumidor gaúcho. O objetivo é capacitar os participantes com ferramentas práticas e de aplicação imediata, alinhadas às demandas atuais do varejo de combustíveis por estratégias mais digitais e assertivas.

O curso será ministrado por Luiza Fróes, diretora e fundadora da Agência de Marketing Alra. Com ampla experiência na área, Luiza também atuou como coordenadora do Bacharelado em Administração e do setor de Marketing da Faculdade IENH.

A capacitação será realizada online no dia 23 de abril, das 14h às 17h. O investimento é de R$ 169,00 para associados e R$ 269,00 para não associados. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (51) 3930-3800.

