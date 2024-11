Fórmula 1 Fórmula 1: Federação Internacional de Automobilismo decide adiar classificação do GP de São Paulo para este domingo por conta de temporal

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que atingiram o Autódromo de Interlagos. (Foto: Pedro Henrique Marum/Warm Up)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar a classificação do GP de São Paulo, que acontece neste fim de semana, em Interlagos, por conta do temporal que desabou nesse sábado (2) sobre o circuito cerca de meia hora antes do início da sessão programada para as 15h (horário de Brasília).

O GP de São Paulo de Fórmula 1 teve sua programação alterada em razão do adiamento do treino classificatório pelas fortes chuvas que atingiram o Autódromo de Interlagos e a previsão de nova chuva para o domingo. A sessão que definirá o grid de largada foi remarcada para as 7h30min (horário de Brasília), enquanto a corrida, antes prevista para 14h, teve seu horário antecipado para 12h30min.

A homenagem a Ayrton Senna, que ocorreria no fim da tarde deste sábado, com Lewis Hamilton fazendo uma exibição com a McLaren MP4/5B guiada pelo brasileiro na temporada de 1990, também foi adiada para domingo. Está marcada para as 10h.

A Federação Internacional de Automobilismo explicou que as mudanças foram tomadas após conversas com os comissários de prova, com o intuito de “maximizar as chances de proporcionar um dia de ação de corrida para os fãs”, já que a previsão é de chuva também para este domingo em São Paulo.

Comunicado

Confira o comunicado da FIA sobre o GP de São Paulo: “Devido às condições em São Paulo hoje, foi decidido não prosseguir com a classificação por conta da baixa visibilidade, água acumulada na pista e luz insuficiente. A segurança é sempre a principal consideração em circunstâncias como essas e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para permitir que as condições melhorassem, infelizmente isso não ocorreu. Temos uma enorme gratidão a todos os fãs que permaneceram no circuito na esperança de ver os carros na pista hoje. Portanto, após consulta com os comissários, foi tomada a decisão de programar a classificação para as 07h30, horário local, no domingo de manhã, antes do Grande Prêmio, que acontecerá às 12h30, horário local. Isso garantirá que maximizemos as chances de proporcionar um dia de ação de corrida para os fãs, e tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança de horário é necessária e a decisão certa para todos os nossos fãs apaixonados. Agradecemos a todos pela paciência hoje, incluindo os fãs, pilotos, equipes, comissários, equipe do circuito e a mídia, e esperamos oferecer a todos um evento emocionante no domingo”. As informações são do jornal O Globo.

Fórmula 1: Federação Internacional de Automobilismo decide adiar classificação do GP de São Paulo para este domingo por conta de temporal

2024-11-02