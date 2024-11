Fórmula 1 Fórmula 1: McLaren domina classificação e Piastri larga da pole position na sprint do GP de São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

A McLaren chegou com tudo ao GP de São Paulo, garantindo que largará com uma dobradinha na corrida sprint. (Foto: Divulgação)

A McLaren chegou com tudo ao GP de São Paulo, garantindo que largará com uma dobradinha na corrida sprint. O australiano Oscar Piastri conseguiu a pole position na prova que será disputada no Brasil, neste sábado (2), às 11h, após fazer um tempo de 1m08s899, na tarde dessa sexta-feira (1°), no Autódromo de Interlagos. Seu companheiro, o britânico Lando Norris será o segundo no grid, com o tempo de 1m08s928. O terceiro melhor tempo foi de Charles Leclerc, da Ferrari (1m09s153).

Após a corrida sprint deste sábado, os pilotos voltarão à pista para o treino classificatório, às 15h, que definirá o grid oficial do GP de São Paulo. A prova está marcada para as 14h deste domingo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) sairá na quarta colocação da sprint. Só que o holandês já está de olho na prova principal, onde é certo que perderá cinco posições no grid inicial, independentemente da sua classificação no treino deste sábado.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou a troca do motor de combustão interna da Red Bull do tricampeão mundial. A equipe colocou o sexto motor novo nesta temporada, mas o regulamento permite apenas quatro. Por isso, a punição foi aplicada.

A corrida sprint em Interlagos será a quinta da temporada — a última será no Catar — e poderá fazer a diferença na disputa dos campeonatos de construtores (liderado pela McLaren) e de pilotos (liderado por Verstappen). Os oito primeiros colocados pontuam, com o primeiro lugar somando oito pontos, o segundo, sete, e assim sucessivamente.

Veja o grid de largada para a corrida sprint do GP de SP de F1:

– Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s899;

– Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s928;

– Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s153;

– Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min09s219;

– Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min09s257;

– George Russell (ING/Mercedes), 1min09s443;

– Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s622;

– Liam Lawson (NZE/RB), 1min09s941;

– Alex Albon (TAI/Williams), 1min10s078;

– Oliver Bearman (ING/Haas), sem tempo;

– Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min09s941;

– Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min09s964;

– Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min10s024;

– Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min10s275;

– Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min10s595;

– Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s978;

– Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s052;

– Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min11s121;

– Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s280;

– Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min12s978. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

