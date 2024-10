Fórmula 1 Fórmula 1: Leclerc vence com dobradinha da Ferrari no GP dos Estados Unidos; Verstappen fica em terceiro

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

O monegasco, que fez uma corrida beirando à perfeição, conquistou a sua terceira vitória na temporada e a oitava na carreira. (Foto: Divulgação)

Charles Leclerc confirmou nesse domingo (20) a expectativa sobre o bom ritmo da Ferrari ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, com dobradinha da escuderia italiana, já que Carlos Sainz ficou em segundo. Lando Norris cruzou em terceiro, mas sofreu uma punição de cinco segundos por ter ultrapassado os limites de pista, na visão dos comentários, e caiu para quarto. Com isso, o holandês Verstappen completou o pódio.

O monegasco, que fez uma corrida beirando à perfeição, conquistou a sua terceira vitória na temporada e a oitava na carreira. A Ferrari também comemorou a dobradinha de número 87 na história.

Destaque também para os ‘novatos’. Liam Lawson, em sua volta à RB, terminou em nono lugar, enquanto Franco Colapinto, da William, pontuou ao ficar em décimo. A corrida ainda teve Oscar Piastri, em quinto, George Russell, em sexto, Sergio Pérez, em sétimo, e Nico Hulkenberg, em oitavo.

A corrida começou com uma largada emocionante. Norris acabou empurrado para fora da pista em um disputa com Verstappen e perdeu várias posições no grid. Leclerc, que ficou observando tudo, se aproveitou da briga entre o piloto da Red Bull e o da McLaren para assumir o primeiro lugar. Sainz também tentou pegar o embalo, mas teve as ‘portas fechadas’ pelo tricampeão.

Na terceira volta, Hamilton, que havia superado cinco posições na largada, apesar de ter saído no final da fila, sofreu um acidente semelhante ao de Russell no treino classificatório e não conseguiu mais tirar o carro da brita. Com isso, o safety car acabou sendo acionado.

Quando a corrida foi retomada, a briga pelas primeiras colocações esfriou, até as paradas para o box. A Ferrari trabalhou muito bem e conseguiu colocar Sainz na frente de Verstappen. Já a McLaren postergou a parada e resolveu fazer uma estratégia diferente das demais.

Norris voltou atrás de Verstappen e, com pneus mais novos, conseguiu pressionar o holandês, que se defendeu de todas as maneiras. O piloto da McLaren foi até o limite e conseguiu fazer a ultrapassagem. O tricampeão ainda deu o contragolpe, mas não teve ritmo para recuperar a posição.

Mas a ultrapassagem não teve um resultado efetivo para Norris, que acabou levando uma punição de cinco segundos dos comissários, que entenderam que o piloto da McLaren ultrapassou os limites de pista em mais de três oportunidades durante a corrida. Com isso, acabou perdendo o terceiro lugar para Verstappen.

Mais atrás, Pérez fez mais uma partida apática e, para coroar, foi ultrapassado por Russell na volta final e terminou em sétimo lugar. Na liderança, Leclerc cruzou a bandeira com extrema tranquilidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

