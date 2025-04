Fórmula 1 Fórmula 1: Oscar Piastri domina o GP do Bahrein e se aproxima de Lando Norris no Mundial

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Oscar Piastri com troféu após vencer o GP do Bahrein da F1 2025. (Foto: Getty Images)

O campeonato de 2025 da F1 tem um novo vice-líder: Oscar Piastri, vencedor do GP do Bahrein nesse domingo (13). O australiano liderou de ponta a ponta na frente de George Russell, da Mercedes, e do colega Lando Norris – que quase perdeu a liderança do Mundial mas reagiu após um safety car na metade final da prova. Gabriel Bortoleto sofreu com o ritmo da Sauber, e chegou apenas em 18º – ele cruzou a linha de chegada em 19º, mas ganhou uma posição após a desclassificação de Nico Hulkenberg.

Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Bortoleto na Sauber, tinha terminado em 13º e chegou a imprimir ritmo quase um segundo mais rápido por volta na comparação com o brasileiro. Entretanto, o alemão teve a mesma irregularidade que desclassificou Lewis Hamilton do GP da China: a espessura da prancha (uma placa de madeira na parte de baixo dos carros) estava menor do que a exigida em regulamento. Por isso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) resolveu eliminá-lo da prova.

Essa é a segunda vitória de Piastri no campeonato; o piloto do carro 81 da McLaren também subiu ao topo do pódio no GP da China. A conquista marcou, ainda, o primeiro triunfo da equipe inglesa no Circuito de Sakhir. O resultado, somado ao sexto lugar de Max Verstappen, permitiu que Oscar desbancasse o holandês da RBR da vice-liderança do Mundial com diferença de cinco pontos.

Norris segue na ponta graças ao pódio que garantiu nas últimas voltas, com três tentos de vantagem em relação ao companheiro. Os dois somam 151 pontos para a McLaren, que amplia a diferença na liderança do campeonato de construtores sobre a Mercedes para 58 pontos.

A equipe alemã resistiu ao avanço de Norris no fim apesar dos pneus macios desgastados de Russell e chegou a três pódios no ano, confirmando-se como segunda força neste início de campeonato. Andrea Kimi Antonelli, porém, ficou fora da zona de pontuação pela primeira vez ao chegar em 11º, tendo sido empurrado para fora da pista por Carlos Sainz (este, punido com três posições no próximo GP pelo lance, já que abandonou após colisão com Yuki Tsunoda, da RBR), chegou em 11º.

Correndo por fora, a Ferrari fez sua melhor corrida até aqui, garantindo-se no top 5 pela primeira vez tanto com Charles Leclerc, em quarto lugar, quanto com Lewis Hamilton. No entanto, os pneus duros não mantiveram o bom ritmo apresentado pela dupla em seu primeiro stint; o monegasco perdeu a última vaga nas voltas finais para Norris.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, em 20 de abril, com o GP da Arábia Saudita. A etapa é válida como a quinta da temporada.

