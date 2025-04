Rio Grande do Sul Pesquisa da Fiergs mostra atividade industrial do Rio Grande do Sul estagnada

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Índice cresce 0,4% em fevereiro, mas não compensa perdas anteriores Foto: CNI/Divulgação (Foto: CNI/Divulgação) Foto: CNI/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A pesquisa do IDI-RS (Índice de Desempenho Industrial) de fevereiro, divulgada nesta terça-feira (08) pela Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), mostra a volatilidade da atividade no setor nos últimos meses.

Após quedas que totalizaram 1,7% no acumulado entre dezembro de 2024 (-1,2%) e janeiro de 2025 (-0,5%), o IDI-RS cresceu 0,4% na comparação com o primeiro mês do ano. O resultado compensou em parte as perdas anteriores, mas revela certa estagnação na atividade. Ao mesmo tempo, ante fevereiro de 2024, o recuo chegou a 0,7%.

Segundo a Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, isso ocorre devido ao contexto econômico atual brasileiro – caracterizado por incerteza fiscal, taxa de juros elevada e inflação crescente –, assim como pelo aumento da incerteza no cenário internacional que provoca insegurança ao empresariado, especialmente depois da taxação anunciada pelo governo de Donald Trump a produtos de outros países.

Em fevereiro, o bom resultado do IDI-RS ante janeiro refletiu os desempenhos positivos, sobretudo, das horas trabalhadas na produção (1,4%), do emprego (0,5%), da massa salarial (1,1%) e das compras industriais (0,5%). Em sentido oposto, o faturamento real caiu 0,9% e a UCI (Utilização da Capacidade Instalada), 0,2 ponto percentual, atingindo 78,8%.

Já no primeiro bimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, a expansão da atividade alcançou 0,7%, puxada principalmente pelas elevações nas compras industriais (7,8%), no emprego (0,9%) e na massa salarial real (1,2%). Por sua vez, o declínio veio no faturamento real (-1%), nas horas trabalhadas na produção (-1,9%) e na UCI, com menos 1,2 ponto percentual.

Entre os 16 segmentos pesquisados, nove apresentaram crescimento nos dois primeiros meses do ano comparativamente ao mesmo período de 2024. Destacaram-se positivamente, com maior impacto, Máquinas e equipamentos (5,4%) e, negativamente, Couro e calçados (-7,3%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pesquisa-da-fiergs-mostra-atividade-industrial-do-rio-grande-do-sul-estagnada/

Pesquisa da Fiergs mostra atividade industrial do Rio Grande do Sul estagnada

2025-04-08