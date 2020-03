Mundo China anuncia fim do pico do surto do coronavírus no país

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Nesta quinta-feira, foram registrados apenas 15 novos casos no país Foto: Reprodução Nesta quinta-feira, foram registrados apenas 15 novos casos no país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da China declarou nesta quinta-feira (12) que o pico do surto do novo coronavírus acabou no país. Os novos casos de Covid-19 continuam em declínio, afirmou o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng, em entrevista coletiva em Pequim.

Nesta quinta-feira, foram registrados apenas 15 novos casos no país. A província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, considerada o epicentro da epidemia, registrou apenas oito novas infecções. É a primeira vez que Hubei registra uma contagem diária de menos de 10 novos casos.

Casos na Europa

Na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Montero, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Ela é parceira de Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro do país, que entrou em quarentena. Todos os ministros do governo vão ser submetidos a testes ao longo do dia. Segundo a rede espanhola Cadena Ser, todos os jogos da Liga estão suspensos.

Autoridades austríacas confirmaram a primeira morte de um homem de 69 anos em Viena por causa do novo coronavírus. A Áustria já registrou 302 casos de infecção.

O ministro da Saúde grego confirmou a primeira morte provocada pelo coronavírus. O paciente de 66 anos contraiu a doença durante um tour religioso em Israel e Egito no mês passado. Ele morreu em um hospital em Patras, a 204 km de Atenas.

Pandemia

Na quarta-feira (11), a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que há uma pandemia de Covid-19. Essa é a primeira vez que um coronavírus provoca uma pandemia – o termo que se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

O novo coronavírus já atingiu mais de 124 mil pessoas em todo o mundo e deixou mais de 4,6 mil mortos. A organização estima que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações, e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário