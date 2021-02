Saúde China aprova uso da CoronaVac

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

A Sinovac, a fabricante da CoronaVac, afirmou neste sábado (06) que sua vacina contra a Covid-19 foi aprovada pelo órgão regulador na China. É a segunda vacina aprovada na China. A primeira foi a da Sinopharm, que já tinha recebido autorização em dezembro.

Foi feito um pedido de registro público na quarta-feira. As duas vacinas já estão em uso no país, em programas que buscam imunizar pessoas com exposição mais alta ao coronavírus.

No Brasil a CoronaVac recebeu uma autorização de emergência. O mesmo aconteceu na Indonésia, Turquia, Chile, Colômbia, Uruguai e Laos. A China deu a aprovação com base nos resultados de ensaios clínicos em outros países, apesar de ainda não haver uma análise final dos dados, de acordo com a Sinovac. A empresa deverá produzir cerca de 1 bilhão de doses por ano. Ela está aumentando sua capacidade.

Resultados diferentes para a taxa de eficiência

A vacina ainda passa pela fase três de ensaios clínicos em países como Brasil, Turquia e Indonésia, onde as eficácias da vacina tiveram resultados diferentes. No Brasil, a eficiência foi de 50,65%, de acordo com a Sinovac. Foram recrutados 12.396 profissionais da saúde, com mais de 18 anos, e foram registrados 253 casos.

Na Turquia o resultado foi baseado em um estudo preliminar com 29 casos, e, lá, concluiu-se que a taxa de sucesso foi de 91,25%. No ensaio clínico na Indonésia, a taxa de eficiência foi de 65,3%.

De acordo com uma pessoa da Sinovac que prefere não se identificar, a taxa de eficiência menor no Brasil explica-se, em parte, pela prioridade dada aos profissionais de saúde (que estão mais expostos), e a agressividade da pandemia no país.

