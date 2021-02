Mundo Israel flexibiliza confinamento a partir deste domingo

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O país já decretou confinamento rígido em quatro ocasiões e desde dezembro lançou uma ambiciosa campanha de vacinação Foto: Reprodução O país já decretou confinamento rígido em quatro ocasiões e desde dezembro lançou uma ambiciosa campanha de vacinação.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Israel vai suspender progressivamente o confinamento de um mês a partir de domingo (07), mas os voos internacionais continuarão suspensos até 20 de fevereiro, informou o governo nesta sexta-feira (05).

O país já decretou confinamento rígido em quatro ocasiões e desde dezembro lançou uma ambiciosa campanha de vacinação, na qual 3,3 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma das duas doses do imunizante contra a Covid-19.

No entanto, apesar das restrições, janeiro foi o mês mais letal da pandemia, com mais de 1.000 mortes. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o país de 9 milhões de habitantes registrou mais de 675 mil casos e 5.019 óbitos. Diariamente, Israel continua registrando cerca de 6.500 novas infecções.

“O governo aceitou a proposta do primeiro-ministro e do ministro da Saúde de relaxar as medidas de confinamento a partir de domingo”, disse o gabinete do chefe do governo em nota divulgada nesta sexta-feira.

A partir de domingo, os cidadãos poderão se deslocar mais de um quilômetro de suas casas e alguns serviços, como de cabeleireiros, estarão abertos novamente. Parques e reservas naturais também serão reabertos com restrições e restaurantes poderão preparar comida para viagem.

Os voos internacionais de e para o aeroporto internacional Ben Gurion, quase todos suspensos desde 24 de janeiro, não serão retomados até 20 de fevereiro, informou o governo. As fronteiras terrestres de Israel permanecerão fechadas até segunda ordem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo