Anvisa recebe pedido para autorização dos testes de fase 3 da vacina Covaxin no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Testes com imunizante indiano devem começar em março no País

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu, na tarde desta sexta-feira (05), o pedido de autorização dos realizar estudos de fase 3 da vacina Covaxin no Brasil. A solicitação chegou ao órgão regulador durante a tarde, assinado pela Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat Biotch no País.

O acordo da Bharat Biotch com a distribuidora brasileira Precisa Medicamentos foi fechado na última terça-feira (02). O imunizante indiano terá fase 3 de testes realizadas no Brasil a partir do mês que vem, numa parceria com o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein.

Segundo cronograma da Precisa, os testes devem começar em março e durar de 45 a 90 dias, com previsão para resultado em maio. Serão 3 mil voluntários testados em três centros de referência no Brasil.

O Ministério da Saúde informou na sexta-feira que está em fase final de negociações para aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Segundo a pasta, que não informou os valores envolvidos na compra, o contrato será analisado pela área jurídica.

