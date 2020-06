Mundo China autoriza um voo semanal de companhias aéreas estrangeiras durante pandemia

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

A China, que reduziu drasticamente as ligações aéreas com o resto do mundo devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira (04) que todas as companhias aéreas estrangeiras poderão retomar um número limitado de voos a partir de 8 de junho (segunda-feira).

Todas as companhias aéreas poderão voar de e para a China uma vez por semana, informou a CAAC (Autoridade Reguladora do Tráfego Aéreo) em um comunicado.

A decisão ocorre depois de Washington anunciar a suspensão em breve dos voos das companhias aéreas chinesas com destino aos Estados Unidos.

