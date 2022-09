Dennis Munhoz China: boa de negócio até na guerra

Por Dennis Munhoz | 15 de setembro de 2022

A economia chinesa, segunda maior do mundo, só perdendo para a dos Estados Unidos, é dependente das exportações. (Foto: Reprodução)

Apesar de a China expandir significativamente seu poder bélico nas últimas décadas, o país tem plena ciência dos custos diretos e indiretos de uma investida militar que seria pouco agradável ao Ocidente. Isto ficou muito claro com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a qual deixou o mundo em alerta sobre a possibilidade de uma guerra envolvendo China e Taiwan e, indiretamente, aos Estados Unidos e Comunidade Europeia.

Os líderes chineses incluindo o presidente Xi Jinping, que ocupa o poder há quase 10 anos, fizeram várias ameaças aos Estados Unidos sobre as consequências da visita da presidente da Câmara norte-americana a Taiwan deixando o mundo em alerta sobre a possibilidade de um conflito nuclear.

Nancy Pelosi foi, ficou, conversou e saiu quando achou que deveria. O mundo esperou a prometida dura resposta chinesa que ainda não chegou.

Já faz mais de um mês que Pelosi desafiou a China e praticamente nada aconteceu, pelo menos até agora. Será que o Dragão Chinês teve que engolir o fogo?

Se existe alguém lucrando muito com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia é a China. O petróleo e o gás russos, objetos das sanções ocidentais, são recebidos pela China a valor inferior ao praticado no mercado internacional, afinal de contas, amigo é para estas coisas. Aliás, tudo indica que a Rússia está conseguindo resistir às sanções econômicas devido ao luxuoso auxílio de sua nova e melhor amiga.

A economia chinesa, segunda maior do mundo, só perdendo para a dos Estados Unidos, é dependente das exportações já que grande parte da população não tem acesso aos padrões mínimos de consumo, ou seja, o mercado interno é praticamente inexistente. Como explicar que em um país comunista o lucro e crescimento do Estado sejam gerados pelo trabalho de quem não pode comprar? Pensei que o capitalismo selvagem fosse o responsável por esta desigualdade. Será que Karl Marx explica?

A verdade é que a economia chinesa vem apresentando sinais de retração, principalmente devido aos novos surtos de covid-19 que provocaram novos fechamentos e isolamentos de cidades, fábricas, comércios e portos, atingindo diretamente as exportações, menina dos olhos do Governo Comunista. Enquanto quase todo o mundo aumenta a taxa de juros para conter a inflação, a China os diminuiu porque o mercado interno está caótico e as perspectivas são sombrias.

Qual o custo de uma eventual guerra com Taiwan, provocando a ira do seu maior cliente, os Estados Unidos, e também dos consumidores europeus? Uma coisa é você mostrar seu poderio militar, outra é gastar e parar de receber, sabe-se lá por quanto tempo. Outro risco incalculável seria o mundo aprender que pode voltar a produzir tudo que a China produz, mesmo que a um custo maior, porém sem manter a dependência cruel que gera desemprego em boa parte do planeta.

Dennis Munhoz – advogado, jornalista e correspondente internacional da Rede Mundial e da Rádio Pampa.

