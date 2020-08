O governo da China concedeu a primeira patente de vacina para a Covid-19 do país à farmacêutica CanSino, informou o jornal estatal “Diário do Povo” no domingo (16). O jornal publicou documentos da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China que afirmam que a patente foi concedida no dia 11 de agosto.

A vacina da CanSino, Ad5-nCoV, é uma das principais candidatas chinesas na busca de uma vacina para a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). No mês passado, a empresa anunciou que pretendia lançar estudos de fase 3 da imunização no Brasil, na Rússia, no Chile e na Arábia Saudita.

Em julho, pesquisadores chineses anunciaram que a vacina era segura e induziu resposta imune, segundo testes preliminares feitos em Wuhan, onde foram identificados os primeiros casos de Covid-19 no mundo.

Outra candidata chinesa, a Coronavac, da Sinovac, já está sendo testada no Brasil, também em fase 3. Nesta etapa, os testes são feitos para determinar, em maior escala (normalmente, com milhares de voluntários), a eficácia de uma vacina contra uma doença.

Corrida

A candidata da CanSino se tornou a primeira na China a passar para testes em humanos, em março, mas outras imunizações potenciais, incluindo a desenvolvida pela Sinovac e outra pela Sinopharm, acabaram sendo aprovadas primeiro para testes de fase 3.

A vacina usa um vírus do resfriado comum, o adenovírus tipo 5 (Ad5), para transportar o material genético do coronavírus para o corpo.