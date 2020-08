Ministro da Secretaria-Geral diz que está recuperado do coronavírus e retoma os trabalhos no Palácio do Planalto

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, informou nesta segunda-feira (17) em uma rede social que está recuperado da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e que retomou os trabalhos no Palácio do Planalto.

Jorge Oliveira anunciou em uma rede social que estava com Covid-19 no último dia 4. Desde então, trabalhou de forma remota. “Hoje retorno às minhas atividades presenciais no Palácio do Planalto totalmente recuperado da Covid-19. Agradeço a Deus e o apoio de todos”, publicou o ministro.

Conforme a agenda oficial, Jorge Oliveira se reúne nesta segunda com o ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto; com a equipe da Secretaria-Geral; e com o presidente Jair Bolsonaro. Jorge Oliveira foi o oitavo ministro diagnosticado com Covid-19.

Bolsonaro e Michelle

A primeira-dama Michelle Bolsonaro também anunciou no fim de semana que está recuperada da Covid-19. O presidente, por sua vez, foi infectado no mês passado e ficou por quase três semanas recluso na residência oficial do Palácio da Alvorada.