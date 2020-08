Preso por extorsão em Porto Alegre homem que fornecia empréstimos com juros exorbitantes

O criminoso atuava junto com um comparsa em Gravataí, segundo a Polícia Civil. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (17), no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre, um homem suspeito de praticar o crime de extorsão na Região Metropolitana.

Segundo a investigações, o indivíduo e outro criminoso – que já se encontrava recolhido no sistema prisional – forneciam empréstimos para as vítimas com juros exorbitantes e, não havendo pagamento, elas e seus familiares eram ameaçados de morte.

A dupla agia no bairro Cruzeiro, em Gravataí. Uma das vítimas teve que abandonar a sua residência com receio de que os suspeitos concretizassem as ameaças.