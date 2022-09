Geral China condena ex-ministro da Justiça à morte, mas pena será transformada em prisão perpétua; entenda

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

O ex-ministro da Justiça da China Fu Zhenghua (C) no Tribunal Popular Intermediário de Changchun. (Foto: Reprodução)

A China condenou o ex-ministro da Justiça, Fu Zhenghua, de 67 anos, à morte com uma suspensão de dois anos por aceitar subornos, informa a mídia estatal nesta quinta-feira (22). Após o período de suspensão, a pena será comutada para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

Fu foi vice-chefe do Ministério da Segurança Pública antes de se tornar ministro da Justiça em 2018, e liderou muitas investigações e repressões de alto nível, incluindo uma investigação há cerca de uma década sobre Zhou Yongkang, um ex-czar da segurança e o oficial mais poderoso da China moderna.

Em julho, Fu admitiu aceitar subornos superiores a 117 milhões de yuans (US$ 16,50 milhões).

Antes do julgamento de Fu na cidade de Changchun, no nordeste do país, o órgão anticorrupção da China determinou no início deste ano que ele também fazia parte de uma “gangue política” de Sun Lijun, um dos funcionários mais proeminentes do aparato de segurança a ser alvejado desde a condenação de Zhou em 2015.

Sun, que era vice-ministro de Segurança Pública quando as investigações contra ele começaram em 2020, admitiu na televisão estatal em janeiro que havia conspirado com alguns altos funcionários da lei com o objetivo de enriquecimento pessoal.

Sun também foi acusado de não aceitar a autoridade do presidente Xi Jinping.

A influência de Sun, que ainda não recebeu sua sentença, era tão difundida dentro do partido que foi descrita pelas autoridades como “venenosa” e o próprio Sun era como um “câncer” que precisava ser eliminado.

Na quarta-feira (21), três ex-chefes de polícia das províncias de Xangai, Chongqing e Shanxi foram condenados a prisão – incluindo um perpétuo – por corrupção.

Como Fu, eles também foram acusados de fazer parte do grupo de Sun e de serem desleais a Xi.

Nascido na província de Hebei, em 1955, Fu completou seus estudos de pós-graduação na Universidade de Pequim e, em 1973, ingressou no Partido Comunista da China. Antes da sua nomeação como Ministro da Justiça em 2018, ele liderou muitas investigações anti-corrupção, entre elas uma há cerca de dez anos sobre Zhou Yongkang, um ex-czar da segurança e o oficial mais poderoso da China antes da ascensão de Xi Jinping. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

