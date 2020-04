Mundo China denuncia “mentiras” de políticos americanos sobre a pandemia

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Pequim acusou os políticos americanos de “contarem mentiras descaradas” sobre a pandemia do novo coronavírus, depois que o presidente Donald Trump ameaçou, na segunda-feira (27), solicitar uma compensação econômica à China pelos danos provocados.

“As autoridades americanas ignoraram a verdade em várias ocasiões e proferiram mentiras descaradas”, afirmou o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, que acusou Washington de “distrair a atenção pública” de seu programa “ruim” de prevenção e controle da pandemia.

“Eles têm apenas um objetivo: eximir-se de qualquer responsabilidade sobre sua própria gestão da epidemia e distrair a atenção da sociedade”, acrescentou. Em sua entrevista coletiva diária, o presidente dos EUA apontou a possibilidade de pedir a Pequim uma compensação de bilhões de dólares pelos danos causados pelo novo coronavírus, que invadiu a cidade chinesa de Wuhan no final de 2019.

“Não estamos felizes com a China”, disse Trump, da Casa Branca. “Poderia ter parado rapidamente e não teria se espalhado pelo mundo todo”, insistiu ele. A epidemia ultrapassou três milhões de infecções em todo mundo e causou mais de 200.000 mortes. Com um terço dos casos e mais de 56.000 óbitos, os Estados Unidos são de longe o país mais afetado do mundo.

