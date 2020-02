Notas Mundo China endurece censura online sobre coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O surto do coronavírus na China testou os limites da liberdade de expressão nas redes sociais altamente censuradas do país, com uma breve janela de liberdade online que se abriu em janeiro sendo fechada pelas autoridades pouco depois. Esse afrouxamento chegou ao fim, com os censores na semana passada fechando grupos do WeChat e apagando posts em redes sociais.

