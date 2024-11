Mundo China, México e Canadá reagem a anúncio de tarifas de Trump

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Trump resolveu "entrar em guerra" até o país retomar o controle positivo nas importações. Foto: Divulgação Trump resolveu "entrar em guerra" até o país retomar o controle positivo nas importações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Autoridades de México, Canadá e China advertiram que a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas pesadas sobre produtos dos três maiores parceiros comerciais do país prejudicaria as economias de todos os envolvidos, podendo agravar a inflação e atingir os mercados de trabalho.

Em sua rodada inicial de respostas ao anúncio de Trump – de uma tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México e uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses até que eles reprimam drogas ilícitas e imigrantes cruzando a fronteira – líderes e outras autoridades de alto escalão pediram diálogo e cooperação.

“Para uma tarifa, virá outra, e assim por diante, até que coloquemos em risco nossos negócios em comum”, disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum durante entrevista coletiva. Sheinbaum disse que planejava enviar uma carta a Trump e que tentaria uma ligação com ele para discutir a questão.

Uum porta-voz da embaixada da China em Washington havia dito: “Ninguém vencerá uma guerra comercial ou uma guerra tarifária”.

Em setembro, dados do Departamento de Comércio dos EUA mostraram que os três países haviam enviado mais de US$ 1 trilhão em mercadorias para os Estados Unidos nos primeiros nove meses do ano, com o México em primeiro lugar, seguido por China e Canadá.

Foco em fentanil

Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, prometeu durante toda a campanha impor tarifas de vários graus aos parceiros comerciais dos EUA, como parte da promessa de “colocar os Estados Unidos em primeiro lugar”.

A imposição de tarifas de importação foi uma das principais políticas durante o primeiro mandato e, como agora, ele considerou motivos não econômicos. Em 2019, ele ameaçou impor tarifas de 5% sobre o México para obter sua cooperação para reforçar os controles de fronteira.

No caso atual, o fluxo de drogas ilícitas para os EUA, especialmente o fentanil, foi adicionado à mistura de queixas aos três países. O número de mortes nos EUA por overdose de fentanil na verdade diminuiu em 2023, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), embora quase 75 mil pessoas ainda tenham sucumbido ao poderoso opioide.

Em relação à China, Trump disse em uma publicação na rede social: “Até que eles parem, cobraremos da China uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional, sobre todos os muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América.”

2024-11-28