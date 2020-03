Mundo China não registra transmissão local do coronavírus pelo terceiro dia seguido

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

As autoridades chinesas anunciaram neste sábado (21) que, pelo terceiro dia consecutivo, não foram registrados casos de transmissão local da Covid-19, mas confirmaram novas infecções originadas no exterior.

A taxa de contágio diminuiu nas últimas semanas na China, enquanto o resto do mundo está adotando medidas para tentar combater a pandemia. A OMS (Organização Mundial da Saúde) elogiou na sexta-feira (20) as ações da China no controle do surto na cidade de Wuhan, onde o vírus foi identificado pela primeira vez no final do ano passado.

“Wuhan oferece esperança ao resto do mundo de que mesmo a situação mais grave pode ser alterada”, disse o secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mais de 81 mil casos foram registrados na China. O número de mortos no país (3,25 mil) foi superado nesta semana pela Itália, onde mais de 4 mil pessoas já morreram.

