Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

O ritmo da disseminação do novo coronavírus no Brasil é, atualmente, igual ao registrado no início da pandemia na Itália e está acelerando, segundo um estudo conduzido pelo Observatório Covid-19 BR, que analisa os números da pandemia no Brasil e é composto por sete universidades.

O número de casos deve passar de 3 mil já na terça-feira (24). A tendência é de que ele dobre a cada 54 horas e 43 minutos. Participaram da pesquisa físicos da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade de Brasília, Universidade Federal do ABC, Universidade de Berkley (nos Estados Unidos) e Universidade de Oldenburg (na Alemanha).

“Nossos cálculos corroboram a ideia de que o início da curva epidêmica brasileira é igual às da Itália e da Espanha quando estes países estavam no início [da pandemia]”, afirmou o professor Roberto Kraenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp.

No mundo todo, a Itália é o país com o maior número de vítimas fatais, ultrapassando a marca de 4 mil mortos. O total de casos registrados passa de 47 mil.

