Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de reunião com o presidente da China, Xi Jinping, em 4 de fevereiro de 2022 em Pequim. Foto: Reprodução O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de reunião com o presidente da China, Xi Jinping, em 4 de fevereiro de 2022 em Pequim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China não aderirá à adoção de sanções contra a Rússia liderada pelo Ocidente, disse o órgão regulador bancário do país nesta quarta-feira (2), acrescentando que acredita que o impacto dessas medidas sobre a segunda maior economia do mundo será limitado.

O país asiático, que se recusou a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem repetidamente criticado o que chama de sanções ilegais e unilaterais.

“No que diz respeito às sanções financeiras, nós não as aprovamos, especialmente as sanções lançadas unilateralmente, porque elas não funcionam bem e não têm fundamento legal”, disse Guo Shuqing, presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, em entrevista coletiva.

“Não participaremos de tais sanções. Continuaremos a manter as trocas econômicas e comerciais normais com as partes relevantes”, disse ele.

China e Rússia têm se aproximado cada vez mais nos últimos anos, inclusive como parceiras comerciais. O comércio total entre os dois países saltou 35,9% no ano passado, para um recorde de 146,9 bilhões de dólares, segundo dados da alfândega chinesa, com a Rússia servindo como uma importante fonte de petróleo, gás, carvão e commodities agrícolas e registrando superávit comercial com a China.

“O impacto das sanções na economia e no setor financeiro da China até agora não é muito significativo”, acrescentou Guo. “No geral, elas não terão muito impacto (na China), mesmo no futuro.”

