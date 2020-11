Mundo China registra 16 novos casos de coronavírus contra 17 no dia anterior

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

A China continental relatou 16 novos casos de covid-19 na sexta-feira (20), abaixo dos 17 do dia anterior, com sete casos de transmissão local e nove casos originados no exterior, informou neste sábado (21), a Comissão Nacional de Saúde.

Em seu boletim diário, a comissão disse que cinco das transmissões locais ocorreram em Tianjin e duas em Xangai.

Tianjin, que é vizinha da capital Pequim, lançou um programa de triagem universal de três dias, que abrange quase 3 milhões de moradores neste sábado.

Autoridades locais disseram que uma comunidade em Tianjin foi colocada em lockdown e cerca de 1.900 pessoas estão em quarentena, de acordo com o jornal China Daily.

Medidas cautelares estão sendo tomadas no distrito de Pudong, em Xangai, informaram autoridades da cidade.

